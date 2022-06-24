Санкт-Петербург, 24 июня, 2022, 17:33 — ИА Регнум. Бывшего главу ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Евгения Целикова, обвиняемого в крупной растрате, превышении должностных полномочий, а теперь еще и в мошенничестве, заключили под стражу по решению суда. Об этом 24 июня сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Постановление о заключении Целикова в СИЗО до 21 августа 2022 года вынес Куйбышевский районный суд. Целикову вменяют совершение преступления по части 4 статьи 159 УК РФ — «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». За это преступление грозит до 10 лет лишения свободы.

Свою вину экс-глава «Водоканала» не признал. При этом попросил меру, которая не изолирует его от общества.

Напомним, что Евгения Целикова также обвиняют в растрате более 211,9 млн рублей, а также в превышении должностных полномочий. По данным следствия, при Целикове в Водоканале было подписано более 50 договоров, которые в последующем не были исполнены или исполнены частично.