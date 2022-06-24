Москва, , 17:17 — REGNUM С 9 по 11 сентября на территории столицы пройдут муниципальные выборы. Такое решение 24 июня было принято на заседании Московской городской избирательной комиссии.

Работа Московской городской избирательной комиссии Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как отметила председатель Мосгоризбиркова Ольга Кириллова, многодневный формат голосования на территории столицы применяется не в первые и уже сумел хорошо себя зарекомендовать.

«Мы говорим про 11 сентября и понимаем, что это ещё только старт осени. Многие москвичи уезжают на дачи, и возможность проголосовать либо в пятницу, либо в субботу, либо в воскресенье, это, конечно, добавляет возможностей реализовать своё право», — сказала Кириллова.

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