Москва, 24 июня, 2022, 17:17 — ИА Регнум. С 9 по 11 сентября на территории столицы пройдут муниципальные выборы. Такое решение 24 июня было принято на заседании Московской городской избирательной комиссии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Работа Московской городской избирательной комиссии

Как отметила председатель Мосгоризбиркова Ольга Кириллова, многодневный формат голосования на территории столицы применяется не в первые и уже сумел хорошо себя зарекомендовать.

«Мы говорим про 11 сентября и понимаем, что это ещё только старт осени. Многие москвичи уезжают на дачи, и возможность проголосовать либо в пятницу, либо в субботу, либо в воскресенье, это, конечно, добавляет возможностей реализовать своё право», — сказала Кириллова.