Подгорица, , 17:16 — REGNUM В Черногории за последние сутки в результате заражения коронавирусом скончался один человек, зарегистрировано 182 новых случая, сообщил Институт общественного здравоохранения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки проанализировали 770 тестов.

Недавно обнаруженные случаи из Подгорицы — 64, Бара — 20, Котора — 15, Будвы — 14, Даниловграда и Ульциня — по 11, Никшича — десять, Герцег-Нови и Тивата — по семь, Беране — шесть, Плевля, Рожае и Тузи — по три.

Два случая были зарегистрированы в Биело-Поле, Плужине и Жабляке и по одному в Цетинье и Плаве.

В Черногории зафиксировано 886 случаев коронавируса.