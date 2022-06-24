Салехард, , 17:35 — REGNUM На базе научного центра изучения Арктики впервые организуют научно-исследовательскую практику для студентов ведущих российских вузов. Практика пройдет с 5 июля по 29 сентября под кураторством ямальских ученых научного центра изучения Арктики и Арктического научно-исследовательский стационара института экологии растений и животных уральского отделения Российской академии наук. Об этом сообщает официальный сайт правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Вечная мерзлота © Пресс-служба Министерства природных ресурсов РФ

Пять групп студентов из Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургского государственного университета, Российского государственного геологоразведочного университета им. Серго Орджоникидзе и Тюменского государственного университета — всего 54 студента, среди которых трое иностранцев из Мексики, Китая, Ирландии, будут проходить научно-исследовательскую практику в ЯНАО. Основным направлением практики станет исследование мерзлоты и экосистем на территории арктического региона. Основной акцент сделан на изучение морены на Ангальском мысу — вынос скального материала с Полярного Урала в районе переправы на Салехардском берегу реки Обь.

Полученные в ходе прохождения практик результаты исследований будут использоваться для последующего создания межведомственной системы получения и обмена научными данными.

Как сообщало ИА REGNUM, Ямальские мерзлотоведы получат крупные премии главы региона Дмитрия Артюхова за актуальные исследования в этой области.

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