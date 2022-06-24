Верхняя Пышма, Свердловская область, , 17:28 — REGNUM Глава Ростуризма Зарина Догузова побывала в Музейном комплексе УГМК в Верхней Пышме. Из Екатеринбурга в Медную столицу Урала она прибыла на ретро-поезде.

Фото: пресс-служба УГМК

Фото: пресс-служба УГМК

Фото: пресс-служба УГМК

На выставочных площадках Зарина Догузова познакомилась с одной из крупнейших коллекций техники. Экскурсию гостье провел генеральный директор УГМК Андрей Козицын. Компанию ей составили заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и мэр Верхней Пышмы Иван Соломин.

Фото: пресс-служба УГМК

Фото: пресс-служба УГМК

Сегодня в Музейном комплексе УГМК насчитывается порядка 12 тысяч экспонатов, в том числе около 500 образцов военной техники и столько же советских и зарубежных автомобилей, мотоциклов, велосипедов и других транспортных средств. Многие экспонаты — настоящие шедевры.

Фото: пресс-служба УГМК