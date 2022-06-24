Москва, 24 июня 2022, 17:15 — REGNUM Россия готова исполнять свои обязательства по энергетике и сельхозпродукции как ответственный участник мирового рынка продовольствия, заявил 24 июня президент страны Владимир Путин на саммите «БРИКС плюс».
Президент напомнил, что Россия оказывает гуманитарную помощь многим нуждающимся странам. Недавно безвозмездно РФ поставила продовольственные товары в Таджикистан, Киргизию, на Кубу, в Ливан, в Судан и некоторым другим странам.
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