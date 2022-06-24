Москва, 24 июня, 2022, 17:15 — ИА Регнум. Россия готова исполнять свои обязательства по энергетике и сельхозпродукции как ответственный участник мирового рынка продовольствия, заявил 24 июня президент страны Владимир Путин на саммите «БРИКС плюс».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Владимир Путин «И мы, безусловно, готовы и далее добросовестно исполнять все свои контрактные обязательства по поставке сельхозтоваров, удобрений, энергоносителей и другой критически важной продукции».

Президент напомнил, что Россия оказывает гуманитарную помощь многим нуждающимся странам. Недавно безвозмездно РФ поставила продовольственные товары в Таджикистан, Киргизию, на Кубу, в Ливан, в Судан и некоторым другим странам.