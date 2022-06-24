Тбилиси, 24 июня, 2022, 17:46 — ИА Регнум. Отказ европейских структур от предоставления Грузии статуса кандидата в члены в ЕС является неприкрытым давлением на её правительство. Об этом корреспондентуИА REGNUM 24 июня заявил политолог, секретарь-координатор Кавказского геополитического клубаАндрей Арешев.

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Андрей Арешев Брюссель таким образом оказывает давление на власти Грузии, которые заняли достаточно сдержанную позицию в вопросе об антироссийских санкциях и отказываются от присоединения к ним. Так как в европейских структурах взяли курс на тотальную кофронтацию с Россией, то, безусловно, это отражается на диалоге между Брюсселем, с одной стороны, и его так называемыми «восточными партнёрами» с другой. С одной стороны, это неприкрытый сигнал грузинским властям, чтобы они заняли более жёсткий внешнеполитический и внешнеэкономический курс в отношении Москвы, а с другой стороны, это сигнал так называемым «прозападным» и «проевропейским» силам внутри самой Грузии, которые посредством различных шумных уличных акций будут и далее давить на правительство и раскачивать внутриполитическую ситуацию в Грузии. Приём — не новый, он имеет, к сожалению, определённые шансы на успех и, во всяком случае, на опредёлённый реультат с учётом тех прошлых сюжетов и конкретных форматов неприкрытого вмешательства европейских функционеров во внутриполитические процессы в Грузии.

Напомним, что Европейская комиссия и Европейская совет обусловили получение Грузии статуса кандидата на вступление в Европейский союз лишь после выполнения ей целого ряда условий.