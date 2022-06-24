Псков, 24 июня, 2022, 17:21 — ИА Регнум. Несколько десятков беженце из Донбасса и с Украины, находящиеся в Псковской области, решили вернуться в освобожденные российской армией населённые пункты на родине. Об этом 24 июня сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Pskov.ru Флаг Псковской области

Глава области отметил, что возможность вернуться домой появилась у беженцев благодаря действиям российской армии. Первые десять беженцев из Мариуполя уже воспользовались такой возможностью. В возвращении домой им помогают благотворители и местные власти.

Своё желание вернуться обратно выразили ещё 37 человек. Им обеспечат комфортные и безопасные транспортные условия.

Между тем в Псковской области выдали единовременную материальную помощь всего порядка 300 беженцам. При этом всего в регионе приняли 650 заявлений на получение этой выплаты, предусмотренной указом президента России.

«На федеральном уровне прорабатывается вопрос упрощения данной процедуры. Поручил сделать всё от нас зависящее, чтобы со стороны региона не было никаких задержек», — отметил Ведерников.

Ранее сообщалось, что беженцы из Донбасса успешно находят работу в Псковской области.