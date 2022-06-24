Вашингтон, 24 июня, 2022, 17:08 — ИА Регнум. США предоставят Украине очередную партию установок РСЗО HIMARS Украине к середине июля текущего года, сообщает 24 июня телеканал CNN со ссылкой на представителей Пентагона.

Defenselink.mil РСЗО HIMARS

«Все обещанные ракетные системы будут на Украине к середине июля, сообщили представители минобороны», — цитирует их заявление телеканал.

Уточняется, что четыре таких установки уже доставлены на Украину.

Как сообщало ИА REGNUM, в составе нового пакета военной помощи Вашингтон обещал Киеву четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, 18 патрульных катеров и 36 тысяч снарядов для гаубиц, 18 «тактических автомобилей» для буксировки артиллерийских орудий, 1,2 тысячи гранатометов, 2 тысячи пулеметов, «запчасти и иное оборудование».