24 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что в украинский парламент внесли законопроект, допускающий призыв инвалидов на военную службу.

Оксана Переможенко, , 17:20 — REGNUM В украинский парламент внесли законопроект, допускающий призыв инвалидов на военную службу. Об этом сообщается в соответствующем тексте законопроекта, опубликованном на сайте Верховной рады Украины.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Люди с инвалидностью… в обозначенный период могут быть призваны… с их согласия и проходить воинскую службу в границах области, в которой зарегистрированы или проживают», — сказано в тексте документа.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многих возмутил данный законопроект — такими темпами на Украине скоро будут призывать женщин и детей, добавили некоторые участники обсуждения.

«И женщин», — добавила «Внучка Судоплатова».

«Подождите, ещё и до этого дойдёт. И не посмотрят, есть у них дети или нет. В лучшем случае с бабушкой оставят, в худшем — в детдом», — ответила «Внучке Судоплатова» Ольга С.

«И детей тоже призовите. Чтобы до последнего украинца», — не выдержала Елена.

«Вот это уже и есть геноцид», — добавил strannik_meg_zvezd marker.

«Такое чувство, что тайком они давно это делают», — поделилась Елизавета.

«Они и так уже все там инвалиды», — возмутилась Ольга.

«Ага, а до сих пор призывали без согласия, и ничего. Прогресс, однако», — отреагировала Ирина.

«Это ужас, всех абсолютно на убой», — отметила Кsu K.

Мобилизация. ВСУ. Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Чего нет? Мёртвым же повестки присылают, правда, они не приходят. Можно инвалидами заменить…» — с сарказмом пишет Павел.

«Призовут. Благо есть у кого учиться. Их кумир в своё время именно так и делал», — написал Павел, под кумиром, вероятно, подразумевая Гитлера.

«Пусть дальше молчат и слушают своего клоуна, что он ещё придумает», — отреагировал К. S.

«Интересно, украинцы так гордились майданами, мол, у нас народ всё решает. И вот пришёл к власти беспредельщик, раздал оружие кому попало, уничтожил кучу украинцев. Народ прячется от призыва, но на майдан почему-то не идут. Даже те, кто с оружием, — в плен как-то безопаснее, видимо», — прокомментировал Сергей.

«А знаете, кто ещё любил сокращать государственные расходы на социалку? Гитлер! Это касательно сокращения пациентов психиатрических лечебниц», — отметил Илья Ж.

«Ещё в апреле инвалидов начали призывать, если не в марте», — отреагировал Макс.

«Дебилы. Какие из инвалидов вояки? Они от вас (граждан Украины — О. П.) не знают уже как избавиться», — подытожила Светлана.