Москва, 24 июня, 2022, 17:54 — ИА Регнум. Певец Михаил Губерниев, являющийся сыном телеведущего Дмитрия Губерниева, будет участвовать в шоу «Голос». Об этом сообщил портал «‎Телепрограмма»‎ 24 июня.

(сс) Департамент информационной политики Свердловской области Дмитрий Губерниев

Сам телеведущий заверил, что практически не следит за жизнью своего ребёнка, однако рад его успеху: «У меня самостоятельный ребенок. Куда он ходит — я не знаю. Если прошел кастинг, значит молодец. Я в любом случае не помогал ему и не собираюсь помогать в будущем. Куда он там прошел — не знаю. Если прошел — значит молодец. У него надо спрашивать». Помимо этого, Губерниев подчеркнул, что его сын действительно имеет хорошие вокальные данные.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Дмитрий Губерниев назвал экс-футболиста сборной России Романа Широкова преступником. По мнению телеведущего, по спортсмену «плачет тюрьма» из-за его публичных выходок.