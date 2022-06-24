Якутск, , 17:41 — REGNUM Деловой форум «Татарстан-Якутия» ознаменовался подписанием договора о сотрудничестве в сфере судостроения. Соответствующее соглашение подписали 24 июня представители судостроительной корпорации «Ак Барс» и АО «Жатайская судоверфь», сообщает официальный информационный портал Якутии.

Судостроение Aoosk.ru

«Метеоры татарстанского производства курсируют на реках Якутии в течение многих лет и являются безопасным, экологичным и комфортным транспортным средством. Мы готовы предложить не только поставку скоростных и прогулочных судов, но и вместе разрабатывать и строить их в Якутии, обмениваться опытом», — сказал генеральный директор «Ак Барса» Ренат Мистахов.

Помимо судостроения, были подписаны соглашения и в сфере инноваций.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутск прибыл глава Татарии Рустам Минниханов. Вместе с главой Якутии Айсеном Николаевым руководители республик обсуждают совместные проекты, направленные на укрепление межрегионального сотрудничества.