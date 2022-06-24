Вашингтон, 24 июня, 2022, 16:57 — ИА Регнум. Патрульный противолодочный самолёт ВМС США P-8A Poseidon совершил разведывательный полет над Тайваньским проливом, сообщает 24 июня телеканал CNN со ссылкой на Индо-Тихоокеанское командование ВС США.

aceebee Boeing P-8 Poseidon

Утверждается, что полёт был осуществлен «в международном воздушном пространстве».

«Самолёт военно-морских сил США P-8A Poseidon пролетел над Тайваньским проливом в международном воздушном пространстве 24 июня. Соединенные Штаты продолжат полёты, движение по морю и иную деятельность везде, где это предусмотрено международным законодательством, включая Тайваньский пролив», — указано в заявлении американских военных.

Напомним, P-8 Poseidon предназначен для ведения разведки, поиска и уничтожения подводных лодок противника, а также участия в спасательных операциях.