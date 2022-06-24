Рим, 24 июня, 2022, 16:56 — ИА Регнум. Руководство римской «Ромы» согласилось снизить ценник на 22-летнего флангового полузащитника сборной Италии Николо Дзаньоло до 50 миллионов евро. Также «волки» готовы рассмотреть включение игроков в сделку. Об этом 24 июня сообщил журналист Альфредо Педулла.

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По информации источника, туринский «Ювентус» готов предложить «Роме» 50 миллионов евро и Артура или Уэстона Маккени за Николо Дзаньоло.

В прошедшем сезоне Николо Дзаньоло принял участие в 42-х матчах за «волков» во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и семью результативными передачами. Также футболист получил тринадцать желтых и две красные карточки.

Текущее соглашение Дзаньоло с «волками» рассчитано до 30 июня 2024 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 33 миллиона евро.