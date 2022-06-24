Москва, , 17:01 — REGNUM В международных отношениях нарушился баланс в последнее время — в результате действий сторонников так называемого либерального миропорядка, заявил 24 июня президент РФ Владимир Путин на саммите «БРИКС плюс».

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Владимир Путин «Резко возросла в нынешних условиях разбалансировка международных отношений».

По словам президента, эта ситуация является результатом политики по размыванию международного права, по подрыву многосторонних институтов, которую продвигают «сторонники так называемого либерального миропорядка».

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