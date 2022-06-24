Москва, 24 июня 2022, 17:01 — REGNUM В международных отношениях нарушился баланс в последнее время — в результате действий сторонников так называемого либерального миропорядка, заявил 24 июня президент РФ Владимир Путин на саммите «БРИКС плюс».
По словам президента, эта ситуация является результатом политики по размыванию международного права, по подрыву многосторонних институтов, которую продвигают «сторонники так называемого либерального миропорядка».
Читайте ранее в этом сюжете: Путин о новых «правилах мирового порядка»: кто это придумал?