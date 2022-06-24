Воронеж, , 16:53 — REGNUM Сотрудник полиции задержан в Воронеже по подозрению в получении взятки в полтора миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области 24 июня. В отношении полицейского на основании материалов, предоставленных сотрудниками УФСБ России по Воронежской области, возбуждено уголовное дело.

Взятка Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

По версии следствия, в марте 2020 года старший оперуполномоченный уголовного розыска в рамках выполнения поступившего из ближнего зарубежья запроса об оказании правовой помощи осуществлял розыск лица, подозреваемого в убийстве. Установив его местонахождение, полицейский, а также неустановленные должностные лица потребовали от мужчины передать взятку в более чем 1,5 млн рублей. В мае 2020 года мужчина передал требуемую сумму.

Подозреваемый по решению суда отправлен под стражу.

В ГУ МВД Воронежской области сообщили, что факт противоправной деятельности сотрудника выявлен оперативниками.

«При подтверждении вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке, а его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — говорится в сообщении.