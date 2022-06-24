Майкоп, 24 июня 2022, 16:51 — REGNUM В Адыгее выявлен факт экстремистской деятельности, в котором уличили жительницу Майкопского района. Женщина в возрасте 52 лет вступила в экстремистскую организацию «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и вела пропагандистскую деятельность, о которой стало известно сотрудникам регионального управления ФСБ.
По данному факту в отношении 52-летней гражданки возбуждено уголовное дело. Из подробностей его расследования стало известно, что в организацию «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подозреваемая вступила в 2022 году.
Помимо этого, обвиняемая вела пропагандистскую деятельность среди своих знакомых, в ходе которой рекламировала эти экстремистские организации.
Читайте ранее в этом сюжете: Участника «Правого сектора»* отправили в колонию на Ставрополье