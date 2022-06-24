* запрещённая в России организация

Майкоп, , 16:51 — REGNUM В Адыгее выявлен факт экстремистской деятельности, в котором уличили жительницу Майкопского района. Женщина в возрасте 52 лет вступила в экстремистскую организацию «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и вела пропагандистскую деятельность, о которой стало известно сотрудникам регионального управления ФСБ.

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По данному факту в отношении 52-летней гражданки возбуждено уголовное дело. Из подробностей его расследования стало известно, что в организацию «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подозреваемая вступила в 2022 году.

«Женщина демонстрировала через социальные сети символики запрещенных в России экстремистских организаций «Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона (УНА-УНСО)» и «Тризуб им. Степана Бандеры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ.

Помимо этого, обвиняемая вела пропагандистскую деятельность среди своих знакомых, в ходе которой рекламировала эти экстремистские организации.

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