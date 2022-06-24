Ульяновск, 24 июня, 2022, 16:51 — ИА Регнум. В Ульяновской области за сутки лжесотрудницы социальной защиты обокрали двух пенсионерок. Об этом сообщает УМВД по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В ведомстве отмечают, что 23 июня в полицию поступили два заявления о краже денег у пенсионеров, при этом в обоих случаях аферистки проникли в квартиры под видом сотрудников социальной защиты населения.

Так, в Заволжье в Ульяновске нежданные гости сообщили пенсионерке, что якобы проверяют условия проживания и вместе с хозяйкой осмотрели квартиру. По данным правоохранителей, после этого одна из мошенниц стала оформлять «документы», а вторая отлучилась — а после ухода женщин пострадавшая обнаружила пропажу 68 тыс. рублей.

Аналогичным образом у 90-летней жительницы Димитровграда «соцработницы» похитили 950 евро и золотые украшения стоимостью 100 тыс. рублей.

В полиции напоминают о необходимости быть предельно бдительными, просят не пускать в дом посторонних и призывают предупредить о схемах мошенничества пожилых родственников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске задержана жительница Ростовской области, которую подозревают в обмане под видом оказания целительских услуг.

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