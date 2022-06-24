Москва, , 16:50 — REGNUM Свыше 100 тыс. человек уже посетили площадки Московской недели моды на ВДНХ и в парке «Зарядье». Об этом 24 июня сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

ВДНХ Дарья Антонова © ИА REGNUM

В период с 20 по 23 июня на этих площадках свои коллекции представили более 70 дизайнеров из разных городов России. Также показы модной одежды проходят на Тверской площади, площади Революции и в ГУМе.

«Московская неделя моды объединила специалистов фешен-индустрии со всей России. Для них это не просто возможность презентовать свои работы, но и найти новых клиентов и бизнес-партнеров», — сказала Сергунина.

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