Москва, 24 июня, 2022, 16:47 — ИА Регнум. Страны Запада с особым цинизмом занимаются дестабилизацией глобального производства сельхозпродукции. Об этом 24 июня заявил президент России Владимир Путин на заседании саммита БРИКС.

Kremlin.ru Владимир Путин

«По-моему, французской королеве Марии-Антуанетте приписывают то, что, глядя из окна своего дворца на толпу голодных бастующих граждан, она равнодушно произнесла когда-то: «Ну если у них нет хлеба, пусть едят пирожные», — заявил Путин.

«Именно с таким цинизмом некоторые страны Запада, дестабилизируя глобальное производство сельхозпродукции, и подходят к вопросам подобного рода», — подчеркнул он.