Москва, 24 июня, 2022, 16:47 — ИА Регнум. Есть страны, пытающиеся установить новый «порядок» — чтобы власть над миром принадлежала им, заявил 24 июня президент России Владимир Путин на саммите «БРИКС плюс».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Президент подчеркнул, что некоторые страны делают такие подрывающие стабильность мира ради «сохранения своего доминирования» шаги.

Они пытаются подменить неким «порядком», основанным на «правилах», ту мировую архитектуру, которая сейчас опирается на центральную роль ООН.

Владимир Путин «Каких правилах? Кто эти правила придумал? Непонятно!»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что некоторые страны искусственно раскалывают мир, ссорят других между собой.

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