Лос-Анджелес, США, 24 июня 2022, 16:46 — REGNUM Джеффри Дин Морган может присоединиться к актёрскому составу четвёртого сезона шоу «Пацаны». Об этом 24 июня пишет Entertainment News.

Постер фильма «Пацаны»
Постер фильма «Пацаны»

По данным СМИ, шоураннер сериала Эрик Крипке ведёт переговоры об участии Моргана в новом сезоне. «Джеффри Дин Морган — большой фанат сериала, поэтому мы с ним разговариваем. Мы пытаемся придумать что-то для четвёртого сезона. Ещё ничего не решено, но мы с ним болтаем и переписываемся по электронной почте и смотрим, что мы можем придумать с его плотным графиком», — поделился с изданием Крипке.

ИА REGNUM напоминает, что Джеффри Дин Морган известен благодаря роли Джона Винчестера в сериале «Сверхъестественное». Ранее к команде третьего сезона «Пацанов» уже присоединился один из актёров «Сверхъестественного» — Дженсен Эклс — он сыграл супергероя Солдатика.

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