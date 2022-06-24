Лос-Анджелес, США, 24 июня, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Джеффри Дин Морган может присоединиться к актёрскому составу четвёртого сезона шоу «Пацаны». Об этом 24 июня пишет Entertainment News.

Постер фильма «Пацаны»

По данным СМИ, шоураннер сериала Эрик Крипке ведёт переговоры об участии Моргана в новом сезоне. «Джеффри Дин Морган — большой фанат сериала, поэтому мы с ним разговариваем. Мы пытаемся придумать что-то для четвёртого сезона. Ещё ничего не решено, но мы с ним болтаем и переписываемся по электронной почте и смотрим, что мы можем придумать с его плотным графиком», — поделился с изданием Крипке.

ИА REGNUM напоминает, что Джеффри Дин Морган известен благодаря роли Джона Винчестера в сериале «Сверхъестественное». Ранее к команде третьего сезона «Пацанов» уже присоединился один из актёров «Сверхъестественного» — Дженсен Эклс — он сыграл супергероя Солдатика.