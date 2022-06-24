Обнинск, Калужская область, 24 июня, 2022, 17:20 — ИА Регнум. Радиофармпрепараты учёных из Обнинска для лечения онкологических заболеваний оказались на 30% дешевле иностранных аналогов и способны полностью заместить зарубежную продукцию. Об этом 24 июня шла речь в Обнинске, в рамках мероприятий, посвященных Дню мирного использования ядерной энергии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Пресс-служба правительства Калужской области На заседании круглого стола по теме «Новые технологии для будущего ядерной медицины»

В частности, на заседании круглого стола по теме «Новые технологии для будущего ядерной медицины» говорили об участии учёных в производстве препаратов для лечения онкологических заболеваний и участии в этой работе научных организаций Росатома, расположенных на территории Калужской области. Они поставляют на российский рынок микроисточники на основе йода-125, используемые при лечении рака. Продукция обнинских учёных на значительно дешевле иностранных аналогов, и при увеличении объёмов производства предприятия первого наукограда России способны полностью заместить зарубежную продукцию. Кроме того, наиболее перспективными радиоизотопами терапевтического применения сегодня также рассматриваются лютеций-177 (без носителя), единственным производителем которого является Научно-исследовательский институт атомных реакторов (НИИАР), и актиний-225, единственным производителем которого является Физико-энергетический институт имени А. И. Лейпунского.

Участники круглого стола единодушно отметили особую значимость работы по созданию современных радиофармпрепаратов, направленных на эффективную борьбу с онкологическими заболеваниями. Они обсудили пути оперативного наращивания имеющейся на предприятиях Росатома производственной базы, создания эффективной кооперации между учреждениями Минздрава России и институтами-производителями и ряд других оперативных вопросов.