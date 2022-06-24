Москва, 24 июня, 2022, 16:43 — ИА Регнум. Россия планирует достичь рекордных поставок зерна на внешний рынок. Об этом 24 июня заявил президент России Владимир Путин на заседании саммита БРИКС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Урожай у нас намечается хорошим. Бог даст, всё будет нормально, и мы от 37 млн тонн, которые в этом году на мировой рынок поставляем, скорее всего, сможем поставить на мировые рынки 50 млн тонн зерновых», — заявил Путин.