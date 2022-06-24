Якутск, 24 июня, 2022, 18:36 — ИА Регнум. Власти Якутии представили свои предложения по модернизации инфраструктуры северного завоза. Информация прозвучала 24 июня в рамках круглого стола комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики на тему: «Совершенствование законодательного обеспечения опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока и Арктики». В настоящее время идёт разработка федерального закона о северном завозе, который должен регулировать все аспекты доставки грузов на труднодоступные территории.

Mil.ru Северный завоз

«Для увеличения пропускной способности внутреннего водного транспорта Ленского бассейна, освоения минерально-сырьевой базы, снижения издержек Северного завоза необходимо провести дополнительные дноуглубительные работы», — отметил в своём выступлении председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко, подчеркнув необходимость финансового обеспечения мероприятий в связи с этим.

Спикеры также выразили желание внести изменения в техрегламент объектов внутреннего водного транспорта, а именно смягчить требования по оснащению двойным дном и двойными бортами судов проекта «СПН» с грузоподъёмностью до 600 тонн, что позволит уменьшить осадку судов.

Среди других предложений Якутии — внесение в законопроект нормы о развитии транспортной инфраструктуры аэропортов Крайнего Севера, нормы об обнулении аэропортовых сборов в арктических аэропортах, развитие нефтебазового хозяйства, финансирование развития портовой инфраструктуры, субсидирование транспортных расходов по доставке авиацией свежей скоропортящейся продукции до труднодоступных населённых пунктов.

По данным республиканского правительства, ежегодно в Якутию в период навигации завозится порядка 3 млн тонн грузов, в том числе для нужд жизнеобеспечения — 1,2 млн тонн грузов, из которых более 300 тыс. тонн — в арктические районы. В республике перевозки через Северный морской путь включают в себя не только морские акватории, но и пункты в низовьях северных рек.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Якутске состоялся круглый стол комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики. Среди прочего обсуждался вопрос предоставления дальневосточного гектара, процесс предлагают сделать более клиентоориентированным.

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