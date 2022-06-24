Нальчик, 24 июня, 2022, 16:37 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии вынесен приговор в отношении двоих судебных приставов. Их уличили в вымогательстве взятки. Незаконную «благодарность» сотрудники регионального управления ФССП требовали за снятие ограничения с автомобиля, сообщили в пресс-службе республиканского управлении ФСБ.

Publicdomainpictures.net Коррупция

«Сотрудниками УФСБ России по КБР пресечена противоправная деятельность руководителя Прохладненского межрайонного отдела УФССП по КБР Кармокова А. О. и пристава-исполнителя данного подразделения Шахницкого Д. А., причастных к получению взятки», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы ведомства.

По решению суда один из взяточников отправлен в колонию общего режима на пять лет и два месяца, другой — на два года.