Чебоксары, 24 июня, 2022, 16:37 — ИА Регнум. В Чебоксарах вынесен приговор по факту смерти рабочего при возведении многоквартирного дома в центре города. Фигурант уголовного дела получил условный срок, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Стройка

Под уголовное преследование попал производитель работ строительной организации. Правоохранители установили, что утром 28 декабря 2021 года 25-летний строитель, занимавшийся устройством монолитного перекрытия десятого этажа многоквартирного дома по улице К. Иванова в Чебоксарах, потерял равновесие и упал на восьмой этаж.

По данным следствия, строитель получил сочетанную тупую травму головы, шеи, туловища и конечностей, от которой скончался 1 января 2022 года в больнице.

В управлении отмечают, что причиной ЧП стало нарушение правил и требований охраны труда при ведении строительных работ — в частности, рабочие были допущены к строительно-монтажным работам без страховочных тросов и не приняты меры безопасности при бетонных работах.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных, повлёкшее по неосторожности смерть человека»). Приговором ему назначено полтора года условного срока. Данное решение не вступило в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах возбудили уголовное дело по факту смерти рабочего при строительстве многоквартирного жилого дома в жилищном комплексе «Ривьера».

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