Мадрид, , 16:37 — REGNUM При попытке прорыва границы Испании в Северной Африке погибли 49 силовиков и жителей Марокко, сообщает 24 июня газета Razon.

Флаг Марокко Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Марокканские мигранты пытались прорваться на территорию Испании. Утром 24 июня около двух тысяч мигрантов подошли к границе в районе Мелильи.

«Хорошо организованная и агрессивная» группа численностью около 500 человек атаковала пограничный переход и его персонал. Напавшие были вооружены палками и крюками, используя их против пограничников.

В результате столкновения погибли четыре силовика и 45 мигрантов.

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