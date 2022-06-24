История вопроса

Netflix — американская развлекательная компания, стриминговый сервис фильмов и сериалов, которая была основана в 1997 году Ридом Хастингсом и Марком Рэндольфом. Netflix начал свою деятельность как первый в мире интернет-магазин проката DVD.



В середине 2000-х годов скорость передачи данных значительно повысилась, и стоимость интернет-трафика снизилась настолько, что позволило клиентам загружать фильмы из сети. К 2007 году компания создала собственный сервис потоковой передачи данных, что позволяло пользователям смотреть фильмы и сериалы прямо в интернете по подписке.



Компания вышла на международный рынок в 2010. С 2013 года Netflix производит собственные фильмы и сериалы, в том числе и анимационные, а также телепрограммы. В 2016 году компания выпустила 126 оригинальных сериалов и фильмов — больше, чем любой другой сетевой или кабельный канал. В 2021 году подписчиками Netflix были более 200 миллионов человек по всему миру. Во многих странах Netflix захватил доминирующее положение на рынке онлайн-кинотеатров и не позволяет развиваться местным аналогам. При этом выбор предлагаемой Netflix продукции никак не регулируется государственными органами - только сама компания решает, что предложить пользователям к просмотру. Производимый компанией контент имеет весьма определенную идеологическую подоплеку, который транслируется в обход существующих государственных фильтров. Кроме того, бизнес компании и активное создание собственной библиотеки контента ставит под угрозу существование современных дистрибьюторов, а для других владельцев контента создает риск монополизации рынка.