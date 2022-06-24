Вашингтон, 24 июня 2022, 16:36 — REGNUM Во втором раунде сокращения расходов сервис Netflix уволил ещё 300 сотрудников. Об этом 24 июня пишет «Хабр».
Как отмечает издание, увольнения обусловлены потерей значительного числа подписчиков. Изменения в команде коснулись 4% от общего количества штата — в мае 2022 года компания сократила 150 сотрудников.
ИА REGNUM напоминает, что в апреле 2022 года сервис отчитался о потере 200 тыс. подписчиков в феврале этого года. В результате этого стоимость акций Netflix резко снизилась, а акционеры подали в суд, заподозрив руководство в сокрытии реального положения дел в компании.
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