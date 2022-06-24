Вашингтон, 24 июня 2022, 16:36 — REGNUM Во втором раунде сокращения расходов сервис Netflix уволил ещё 300 сотрудников. Об этом 24 июня пишет «Хабр».

Netflix
Netflix
Jade87

Как отмечает издание, увольнения обусловлены потерей значительного числа подписчиков. Изменения в команде коснулись 4% от общего количества штата — в мае 2022 года компания сократила 150 сотрудников.

ИА REGNUM напоминает, что в апреле 2022 года сервис отчитался о потере 200 тыс. подписчиков в феврале этого года. В результате этого стоимость акций Netflix резко снизилась, а акционеры подали в суд, заподозрив руководство в сокрытии реального положения дел в компании.

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