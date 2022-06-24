Москва, , 16:36 — REGNUM По вине Запада происходит разрушение сложившихся мировых экономических связей. Об этом 24 июня заявил президент России Владимир Путин на заседании саммита БРИКС.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Расшатывается вся международная валютно-финансовая система, рвутся производственные, логистические и инвестиционные цепочки. Серьёзный социально-экономический эффект, особенно для развития государств Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока имеет стремительный рост цен на продовольствие и энергоносители и сырьевые товары», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что это не итоги последних месяцев, и уже тем более не следствие специальной военной операции, которую Россия проводит для защиты Донбасса.

«Резкое усиление инфляции не вчера произошло! Это стало результатом многолетней и, подчеркну, безответственной макроэкономической политики стран «Большой семёрки», бесконтрольной эмиссии и накапливания необеспеченных долгов. Причём эти процессы ускорились с начала пандемии», — указал президент России.