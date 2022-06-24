Санкт-Петербург, 24 июня, 2022, 16:49 — ИА Регнум. В Петербурге увеличат количество поездов в направлении Курортного района города и Карельского перешейка 25 и 26 июня из-за ожидающейся жаркой погоды. Об этом 24 июня сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Электричка

Из-за прогнозируемой температуры воздуха в 28-30 градусов в Петербурге и Ленобласти на выходные на Финляндском направлении поезда в Курортный район и Всеволожский район будут ходить чаще. Назначены дополнительные поезда в Зеленогорск, Белоостров и Васкелово, и в обратном направленнии.

Ожидая ажиотаж жителей города на покупку билетов в кассах, в комитете советуют приобретать проездные билеты с помощью онлайн-сервисов.

С расписанием поездов на ближайшие выходные можно ознакомиться в Интернете, а также на станциях и вокзалах.