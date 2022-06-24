Лянтор, Югра, , 16:33 — REGNUM В Югре житель Лянтора задержан по подозрению в убийстве своей сожительницы. Об этом сообщает окружное управление СКР.

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По данным следствия, 18 июня пьяный 47-летний гражданин задушил женщину. Это произошло днём на берегу реки. Поводом якобы стали оскорбления.

Затем, по мнению следователей, гражданин пытался закопать тело, но не сумел. В итоге он переместил труп в воду и прикрыл его травой.

Через несколько дней мать гражданки сообщила в полицию о её пропаже. В ходе поисков 22 июня на берегу реки нашли телефон женщины, а затем вышли на подозреваемого, который признался в совершении преступления.