Москва, , 16:31 — REGNUM Ряд стран последовательно стремятся подменить давнюю глобальную архитектуру, основанную на центральной роли ООН. Об этом 24 июня заявил президент России Владимир Путин на заседании саммита БРИКС.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В интересах сохранения своего доминирования некоторые страны последовательно стремятся подменить действующую глобальную архитектуру, опирающуюся на центральную роль ООН, неким порядком, основанным на правилах», — заявил Путин.

«Каких правилах? Кто эти правила придумал? Непонятно. Попытки сдержать развития государств, не готовых жить по таким придуманным кем-то правилам, безрассудное применение нелегитимных санкционных инструментов, помноженное на последствия пандемии коронавируса — всё это лишь обострило кризисные явления в мировой экономике», — указал он.