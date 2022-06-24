Москва, , 16:31 — REGNUM Урожай озимых культур на территории России обещает быть хорошим. Об этом 24 июня заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Уборка озимых на Алтае Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

По мнению метеоролога, высокий урожай стал возможен благодаря тому, что в мае и июне на территории европейской части России не было засухи.

«Если не было засухи в мае и июне, то дальше уже июльская засуха, даже если будет, не столь опасна, там уже начинается уборка. Поэтому виды на урожай хорошие, будем с хлебом», — сказал Вильфанд.

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