Москва, , 16:28 — REGNUM В настоящее время взаимодействие стран-членов БРИКС становится особенно актуальной. Об этом 24 июня заявил президент России Владимир Путин на заседании саммита БРИКС.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Актуальность взаимодействия с партнёрами, разделяющими наши ценности, резко возросла в нынешних условиях разбалансировки международных отношений», — заявил Путин.

«Эта ситуация назревала давно, и стала неизбежным итогом линии сторонников так называемого либерального миропорядка на размывание международного права, подрыв многосторонних институтов», — указал он.