Москва, 24 июня, 2022, 16:28 — ИА Регнум. В настоящее время взаимодействие стран-членов БРИКС становится особенно актуальной. Об этом 24 июня заявил президент России Владимир Путин на заседании саммита БРИКС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Актуальность взаимодействия с партнёрами, разделяющими наши ценности, резко возросла в нынешних условиях разбалансировки международных отношений», — заявил Путин.

«Эта ситуация назревала давно, и стала неизбежным итогом линии сторонников так называемого либерального миропорядка на размывание международного права, подрыв многосторонних институтов», — указал он.