Москва, 24 июня, 2022, 16:27 — ИА Регнум. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев наградил медалью МВД России «За смелость во имя спасения» старшего лейтенанта полиции Магомедхана Гаджимагомедова. Полицейский удостоился высокой ведомственной награды за спасение туристов, которым угрожала гибель во время сплава по реке Аварское Койсу.

Johnny Magnusson Лодка

«Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении сотрудника отряда спецназначения «Гром» управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Дагестан старшего лейтенанта полиции Магомедхана Гаджимагомедова медалью МВД России «За смелость во имя спасения», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как сообщало ИА REGNUM, полицейский, находившийся в отпуске в Шамильском районе Дагестана, увидел, как надувную лодку понесло течением реки. Пятеро человек, оказавшиеся в опасности, звали на помощь. Сотрудник полиции сначала на велосипеде, а потом пересев на попутный автомобиль, попытался догнать плавсредство. Настигнув лодку, он вместе с водителем бросился в реку и, доплыв до неё, направил её к берегу.

Благодарность сотруднику МВД из Дагестана опубликовали туристы в своем видео. Так стало известно о его героическом поступке.