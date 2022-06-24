Рязанский район, Рязанская область, 24 июня, 2022, 16:28 — ИА Регнум. Самодельный пистолет изъяли полицейские у жителя деревни Отводное Рязанской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 июня в пресс-службе регионального УМВД.

Kaluga.sledcom.ru Уголовное дело

На звуки выстрелов по вечерам обратили внимание местные жители. Оперативники установили, что оружие хранится у 66-летнего мужчины, в его доме при обыске в импровизированном тайнике нашли предмет, похожий на короткоствольный пистолет.

Эксперты определили — мужчина изготовил из подручных материалов дульно-зарядный пистолет, который является огнестрельным оружием. Пенсионер несколько раз испробовал его, стреляя по коробкам в поле в окрестностях своего дома.

Возбуждено уголовное дело, санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.