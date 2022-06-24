Москва, , 16:24 — REGNUM Не стоит полагать, что криптовалюты начнут расти в цене после того, как мировая экономика выйдет из кризиса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 июня заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

Криптовалюта

«Я думаю, что судьба криптовалюты зависит не столько от периода или цикла, в котором находится экономика, сколько от тех инвесторов, которые готовы работать с криптовалютами, — сказал Колганов. — Там разные практики. Кто-то работает на краткосрочных колебаниях. Кто то вкладывается в криптовалюту в расчете на то, что пройдет год-два-три, и она таки подскочит. Пусть это актив крайне ненадежный, но ведь будет период, когда она поднимется, и вот тогда можно будет сорвать куш. Но такое поведение можно рекомендовать только тому, у кого много лишних денег, которые не жалко потерять».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов рассказал, что те страны, которые признали криптовалюты, совершили очень рискованный поступок.

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