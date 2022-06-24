Саратов, 24 июня, 2022, 16:37 — ИА Регнум. В саратовскую больницу госпитализировали ребенка, выпавшего из окна первого этажа. По факту происшествия прокуратура организовала проверку, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Окно

По предварительной информации, днем 24 июня в доме №180 по улице Чернышевского города Саратова ребенок 2015 года рождения выпал из окна 1 этажа. Несовершеннолетнего доставили в лечебное учреждение.

ИА REGNUM напоминает, 20 июня ребенок вместе с матерью находился на стационарном лечении в одной из больниц города Балаково. Оставшись на короткое время без присмотра взрослых, малыш выпал из окна, расположенного на втором этаже медучреждения.

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