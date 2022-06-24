Москва, , 16:23 — REGNUM Страны БРИКС стремятся к порядку, основанному на принципах равноправия. Об этом 24 июня заявил президент России Владимир Путин на заседании саммита БРИКС.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Важно, что представленные на сегодняшней встрече страны выступают за утверждение в мире подлинно демократического многополярного порядка, основанного на принципах равноправия, справедливости и уважения друг к другу», — заявил Путин.

«За то, чтобы мировая торговля и финансы были свободны от барьеров и политически мотивированных ограничений», — указал он.