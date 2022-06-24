Москва, 24 июня, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Страны БРИКС стремятся к порядку, основанному на принципах равноправия. Об этом 24 июня заявил президент России Владимир Путин на заседании саммита БРИКС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Важно, что представленные на сегодняшней встрече страны выступают за утверждение в мире подлинно демократического многополярного порядка, основанного на принципах равноправия, справедливости и уважения друг к другу», — заявил Путин.

«За то, чтобы мировая торговля и финансы были свободны от барьеров и политически мотивированных ограничений», — указал он.