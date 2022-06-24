Москва, , 16:22 — REGNUM Те страны, которые решились признать криптовалюты, сделали очень рискованный шаг. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 июня заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

Криптовалюта (сс) Richard Patterson

«Те государства, которые признали криптовалюты, сделали чрезвычайно рискованный и не оправданный шаг. Я не могу сказать, что они прогадали. Если они дождутся очередного подскока курса криптовалюты и сбросят свои криптоактивы, то, может быть, они выскочат из ловушки. Но рассчитывать на криптовалюты, как на нечто надежное и постоянное, на чем можно основывать хотя бы часть финансовой системы государства, нельзя. Так нельзя делать никогда», — сказал Колганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов рассказал, можно ли в настоящее время говорить об упадке криптовалют.

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