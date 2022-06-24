Москва, , 16:21 — REGNUM То, что в настоящее время происходит на мировом рынке криптовалют, не может говорить об их однозначном упадке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 июня заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

«Я бы не сказал, что происходящее сейчас говорит об однозначном упадке криптовалют. Они просто находятся на том месте, которое им может принадлежать. Они никуда не исчезнут и не прекратят свое существование, — сказал Колганов. — Это любопытный во многих отношениях финансовый инструмент, который будет использоваться. Но претендовать на переворот в финансовом мире он не может. Кроме того, государства поддерживают свою монополию на денежные системы и не дают существовать частным валютам. Так будет и дальше».

Как подчеркнул Колганов, государства не могут отпустить этот рычаг регулирования экономики.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов рассказал, почему криптовалюты не смогли изменить характера международной торговли.

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