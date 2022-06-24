Пекин, , 16:22 — REGNUM Раскол и конфронтацию в мире создают искусственно, в своих целях некоторые страны, заявил 24 июня председатель КНР Си Цзиньпин на саммите «БРИКС плюс».

Си Цзиньпин

По словам главы Китая, есть государства, политика которых заключается в политизации и маргинализации вопросов развития. Эти страны создают «маленькие дворики с высокими стенами».

Руководство таких стран вводит санкции, искусственно нагнетая «раскол и конфронтацию». При этом жители стран, напротив, хотят мира, хотят развиваться и сотрудничать.

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