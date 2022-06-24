Москва, 24 июня, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Криптовалютам так и не удалось выйти из своей очень узкой ниши. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 июня заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

(сс) geralt Криптовалюта

«Криптовалюты так и не смогли качественно изменить характера мировой экономики и международной торговли. Да, это было новое явление, которое имеет свою нишу, связанную с анонимностью операций и высокой волатильностью этого актива. Но ниша эта достаточно узкая, — сказал Колганов. — Криптовалюты не являются реальными деньгами. Ни в коем случае. Вытеснить деньги из оборота они не могут. Вне зависимости от того, как широко распространены возможности оплаты тех или иных товаров и услуг в криптовалютах. Последние так и не смогли вытеснить деньги. Именно в силу своей крайне неустойчивости».

Это, как пояснил Колганов, сильно ограничивает нишу криптовалют.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов объяснил, почему майнинг криптовалют становится всё менее выгодным.