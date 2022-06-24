Москва, , 16:19 — REGNUM С каждым годом майнинг криптовалют становится всё менее выгодным, и все меньше людей могут себе его позволить. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 июня заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал информацию о том, что российские майнеры стали массово продавать видеокарты.

Криптовалюта

«Что касается распродажи видеокарт, то тут все достаточно просто. Дело в том, что майнинг криптовалют из года в год дорожал, — сказал Колганов. — Он обходился все дороже. Требовались все большие мощности и, следовательно, все более дорогая аппаратура и всё больше электроэнергии на ее охлаждение. И когда произошло падение курса, оказалось, что майнинг стал невыгодным. И все меньше людей могут позволить себе содержать криптофермы. И в основном этим могут заниматься те, кто может, грубо говоря, воровать электричество».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов объяснил, наблюдает ли мир начало заката эпохи криптовалют.

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